Партия средств медзащиты из Китая будет доставлена в Литву как можно быстрее

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Партия средств медицинской защиты достигнет Литву так быстро, насколько возможно, утверждает посол Литвы в Китае Инна Марчюлёните.

«Сегодня подписана закупка, средства собирают, тогда будем смотреть, как эти средства поедут в Литву. Есть два варианта – либо рейс, либо поезд», – сказала BNS дипломат.

«Партия достигнет Литву так быстро, насколько возможно», – добавила она.

Посол также сказала, что эти средства помогло приобрести посольство, а также, что в данный момент диппредставительство «завалено» просьбами из Литвы о закупках.

В пятницу Министерство здравоохранения сообщило, что закупает у Китая также 810 тыс. защитных очков, 1,8 млн. одноразовых шапок, столько одноразовых халатов (нестерильных), 1,05 млн. одноразовых комбинезонов с капюшонами (стерильных),15 млн. одноразовых перчаток и 3,6 млн. одноразовых высоких бахил.

Суммы договоров и названия компаний, с которыми подписаны договора, пока не называются.

У посла нет информации о партии реагентов из Китая и Южной Кореи

Их Китая и Южной Кореи сейчас в Литву должна идти партия с реагентами, предназначенными для тестов на коронавирус COVID-19, однако посол И. Марчюлёните утверждает, что не обладает информации о ней.

Директор лаборатории Национального центра общественного здравоохранения Витаутас Зимницкас в пятницу сообщил BNS, что есть перебои с поставками в Литву посылок с реагентами из Китая и Южной Кореи.

Во вторник Минздрав сообщил, что более 10 тыс. реагентов в лабораторию Наццентра общественного здравоохранения должны были поступить еще во вторник, однако их не получено до сих пор.

Министерство планирует, что около 20 тыс. реагентов прибудут на следующей неделе.

С различными поставщиками достигнуто соглашение о доставке 60 тыс. реагентов.

Из-за нехватки реагентов министерство останавливает открытие мобильных пунктов проверки в семи городах страны. Пункты пока действуют только в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде.