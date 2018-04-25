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TOP,Здравоохранение,Новости,Общество

Партия средств медзащиты из Китая будет доставлена в Литву как можно быстрее

Фото pixabay.com

Партия средств медицинской защиты достигнет Литву так быстро, насколько возможно, утверждает посол Литвы в Китае Инна Марчюлёните.

«Сегодня подписана закупка, средства собирают, тогда будем смотреть, как эти средства поедут в Литву. Есть два варианта – либо рейс, либо поезд», – сказала BNS дипломат.

«Партия достигнет Литву так быстро, насколько возможно», – добавила она.

Посол также сказала, что эти средства помогло приобрести посольство, а также, что в данный момент диппредставительство «завалено» просьбами из Литвы о закупках. 

В пятницу Министерство здравоохранения сообщило,  что закупает у Китая также 810 тыс. защитных очков, 1,8 млн. одноразовых шапок, столько одноразовых халатов (нестерильных), 1,05 млн. одноразовых комбинезонов с капюшонами  (стерильных),15 млн. одноразовых перчаток и 3,6 млн. одноразовых высоких бахил. 

Суммы договоров и названия компаний, с которыми подписаны договора, пока не называются. 

У посла нет информации о партии реагентов из Китая и Южной Кореи

Их Китая и Южной Кореи сейчас в Литву должна идти партия с реагентами, предназначенными для тестов на коронавирус COVID-19, однако посол И. Марчюлёните утверждает, что не обладает информации о ней. 

Директор лаборатории Национального центра общественного здравоохранения Витаутас Зимницкас в пятницу сообщил BNS, что есть перебои с поставками в Литву посылок с реагентами из Китая и Южной Кореи.  

Во вторник Минздрав сообщил, что более 10 тыс. реагентов в лабораторию Наццентра общественного здравоохранения должны были поступить еще во вторник, однако их не получено до сих пор. 

Министерство планирует, что около 20 тыс. реагентов прибудут на следующей неделе. 

С различными поставщиками достигнуто соглашение о доставке 60 тыс. реагентов. 

Из-за нехватки реагентов министерство останавливает открытие мобильных пунктов проверки в семи городах страны. Пункты пока действуют только в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде. 

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