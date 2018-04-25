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В Японии планируют возобновить занятия в школах

Фото pixabay.com

Правительство Японии приняло решение в апреле возобновить занятия в школах, закрытых в стране из-за коронавируса, сообщает Reuters.

По словам министра образования Японии Коити Хагиуды, учебный процесс будет возобновлен после весенних каникул.

В феврале премьер-министр Японии Синдзо Абэ рекомендовал Минобразованию закрыть до весенних каникул все школы от начальных до старших классов, чтобы помочь сдержать эпидемию. Эта мера неоднозначно была воспринята в обществе, поскольку работающим родителям пришлось брать отпуска, чтобы находиться с детьми дома.

По данным информационного агентства Kyodo, в Японии число случаев заражения коронавирусом достигло 1693 человек (включая пассажиров круизного лайнера Diamond Princess), погиб 41 человек.

belta.by

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