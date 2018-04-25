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Партнеры по правоцентристской коалиции начинают согласовывать программу

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Консерваторы, Либеральное движение, Партия свободы в четверг начинают согласовывать программу новой правоцентристской коалиции в Литве. 

Кандидат в премьеры Ингрида Шимоните в четверг будет ждать официальные предложения Либерального движения и Партии свободы по будущему договору.  

Президиум партии консерваторов утвердил двух переговорщиков по формированию коалиции – председателя партии Габриэлюса Ландсбергиса и И. Шимоните.

Либеральное движение ранее подтвердило восемь сфер, которые хочет внести в коалиционный договор, а Партия свободы – пять пунктов.

По словам лидера либералов Виктории Чмилите-Нельсен, у партии есть предложения по налоговой политике, образованию, правам человека, здравоохранению, охране окружающей среды, энергетике, внешней политике, культуре, госуправлению.

Партия свободы в экономической сфере стремится к нулевому тарифу на реинвестируемую прибыль с 2021 года, к отсутствию повышения налогов, связанных с доходами населения, у нее есть предложения по развитию дружественного климата для бизнеса, сокращения бюрократии и регулирования, также акцентируется модернизация образования с обновлением воспитательных программ, с закреплением информационных технологий как третьего изучаемого языка. 

Партия свободы будет стремиться к тому, чтобы коалиция взяла обязательство провести референдум по двойному гражданству, узаконению написания имен собственных на основной странице документов всеми буквами латинского алфавита, приняла быстрые решения (в течение 100 дней) об узаконении однополого партнерства, декриминализации владения психоактивными веществами без цели их распространения. 

После завершившихся 25 октября парламентских выборов оппозиционная партия Союз Отечества-Литовские христианские демократы (консерваторы), Либеральное движение и Партия свободы заявили о формировании правоцентристской коалиции. В новом парламенте у этой партии не менее 74 голосов из 141.  

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