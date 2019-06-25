ПАСЕ одобрила резолюцию, которая позволяет РФ вернуться в состав ассамблеи

Фото Facebook/Parliamentary Assembly

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Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию, которая позволяет российской делегации вернуться к работе в ассамблее. Как отмечает «Интерфакс», 118 депутатов проголосовали за данную резолюцию, 62 — против, а десять воздержались. Такое решение позволяет России принять участие в заседании ассамблеи 25 июня и голосовать на выборах нового генерального секретаря организации 26 июня.

Резолюция ПАСЕ была принята на основе доклада «Укрепление процесса принятия решений о полномочиях [делегаций] и голосовании». В правила работы ПАСЕ, согласно документу, будет добавлена формулировка, гласящая, что «права членов голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и ее органах не могут быть приостановлены или отозваны через оспаривание или пересмотр полномочий».

Кроме того, в документе указано, что ассамблея постановляет «пригласить парламенты государств — членов Совета Европы, которые в настоящий момент не представлены в ассамблее, направить на рассмотрение заявки на участие в июньской сессии». Помимо России, речь идет о государстве Босния и Герцеговина. Эти заявки должны быть представлены ПАСЕ для их ратификации на следующем заседании после их передачи, изменения в правилах процедуры вступают в силу с момента ее принятия. Глава делегации России в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия подает заявку на участие в летней сессии ассамблеи.

В ответ на возвращение России в ПАСЕ Украина заявила, что ее делегация может приостановить свое участие. Как сообщила исполняющая обязанности председателя комитета Верховной рады по вопросам евроинтеграции Мария Ионова, Украина намерена приостановить участие в летней сессии.

При обсуждении резолюции ПАСЕ отклонила поправку, которой представители британской и украинской делегаций предлагали перенести приезд российской делегации в ПАСЕ на январь 2020 года. Поправка с перевесом голосов примерно в три раза была отклонена. Также были отклонены поправки, которые предлагали запретить направлять в ПАСЕ делегатов, которые находятся под санкциями Совета Европы, ПАСЕ, Европейского союза, США, Канады и ООН. Эти поправки также были отклонены с перевесом без малого в три раза. Кроме того, были отклонены поправки, которые ограничивали бы присутствие представителей российской делегации в руководящих органах ассамблеи.

В апреле 2014 года делегация РФ в ПАСЕ была лишена права участвовать в голосовании в связи с присоединением Крыма к России и ситуацией на Украине. В январе 2015 года ПАСЕ продлила санкции, которые, наряду с лишением права голосовать, не позволяют представителям российской делегации состоять в руководящих структурах ассамблеи и участвовать в мониторинговых миссиях.

В знак протеста делегация РФ отказалась от участия в сессиях ассамблеи, которые проходят четыре раза в год, и обусловила возвращение к полноценной работе в ПАСЕ восстановлением всех полномочий, а также внесением поправок в регламент, не позволяющих впредь ущемлять права национальных делегаций. В 2017 году Москва в связи с этой ситуацией приостановила выплату взноса в бюджет Совета Европы.

10 октября 2018 года генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что права России на представительство в уставных органах СЕ (Комитете министров и Парламентской ассамблее) могут быть приостановлены с июня 2019 года за систематическую неуплату членских взносов. В ответ глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сама выйдет из СЕ, если оппоненты в составе этой организации будут настаивать на исключении Москвы.

В апреле Ягланд заявил, что выход РФ из ПАСЕ может стать «потрясением для Европы» , где появится «новая разделительная черта», и призвал вернуть делегацию России в состав совета. Делегаты ПАСЕ приняли резолюцию о роли и миссии ассамблеи, в которой говорилось о необходимости сохранения России в Совете Европы (СЕ), содержался призыв к Москве назначить делегацию в ПАСЕ и заплатить взносы в бюджет СЕ.

Как утверждается в резолюции, санкции ПАСЕ в отношении российской делегации после воссоединения Крыма с РФ и последующее решение страны о прекращении участия в деятельности ассамблеи привели к разладу внутри организации, а отказ от выплат взноса — к бюджетному кризису организации. В ответ на это российская сторона потребовала изменить регламент и избежать ущемления прав национальных делегаций, о чем в Госдуме говорили еще в январе этого года.

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