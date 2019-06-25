Правящие в Литве приближаются к коалиционному соглашению

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Четыре литовских партии, формирующие правящее большинство, приближаются к соглашению, однако на переговорах остается неясность по вопросам участия Избирательной акции поляков Литвы и смене спикера сейма Виктораса Пранцкетиса.

На минувшей неделе партнеры, поставившие точку в переговорах по программным установкам, планируют в ближайшие дни разделить посты в сейме и правительстве, также подписать коалиционное соглашение.

Советник премьер-министра Саулюса Сквярнялиса Скирмантас Малинаускас сказал, что коалиционное соглашение планируется подписать на этой неделе».

«Соглашение будет означать и разделение ответственности. Всех интересует вопрос о личностях, который должен появиться в повестке переговоров на этой неделе», – сказал он BNS.

На прошлой неделе переговорщики достигли соглашения по нескольким десяткам изменений, связанных с социальной политикой, здравоохранением и борьбой с коррупцией.

Также планируются задачи по повышению детских пособий, введению нового тарифа подоходного налога в размере 32% или введение бесплатного бакалаврского образования с 2020 года.

Правящие также хотят предложить политическим партиям подписать осенью соглашение о повышении финансирования социальной политики.

После президентских выборов «аграрии» стали заново формировать правящее большинство. Переговоры о сформировании правящей коалиции ведут «аграрии», «социал-трудовики», представители партии «Порядок и справедливость» и партия Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей (ИАПЛ — СХС). У такой коалиции было бы 77 голосов в сейме.

Переговоры несколько пробуксовывают в связи с заменой спикер сейма, поскольку «социал-трудовики» не отказываются от амбиций занять пост главы парламента.

Однако нынешний спикер В. Пранцкетис сам отказывается уходить в отставку, а лидер «аграриев» Рамунас Карбаускис признает, что для его отправки в отставку в сейме может не хватить голосов.

Ведущие переговоры политики хотят, чтобы премьером остался Саулюс Сквярнялис. Однако последний говорит, что еще сомневается и утверждает, что его решение будет зависеть от итога переговоров.