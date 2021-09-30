ПАСЕ приняла резолюцию по Афганистану

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Международному сообществу следует скоординировать формы своего реагирования на ситуацию в Афганистане. Об этом говорится в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), принятой по докладу Ситуация в Афганистане: последствия для Европы и региона, сообщает ТАСС в четверг, 30 сентября.

ПАСЕ выразило свою «глубочайшую озабоченность» ситуацией, сложившейся в Афганистане после вывода войск США и их союзников и возвращения движения «Талибан» к власти. Эти события, как подчеркивается в резолюции, «положили начало фазе политической неопределенности, при которой продолжается насилие и не исключена вероятность возникновения гражданской войны«.ПО ТЕМЕПри талибах в Афганистане резко подорожали наркотики – СМИВчера, 19:24

Ассамблея убеждена, что решение возникающих проблем требует последовательного, скоординированного и согласованного реагирования международного сообщества, и считает, что государства – члены Совета Европы (СЕ) должны приложить все усилия для достижения этой цели.