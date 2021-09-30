ПАСЕ приняла резолюцию по Афганистану

Международному сообществу следует скоординировать формы своего реагирования на ситуацию в Афганистане. Об этом говорится в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), принятой по докладу Ситуация в Афганистане: последствия для Европы и региона, сообщает ТАСС в четверг, 30 сентября.
ПАСЕ выразило свою «глубочайшую озабоченность» ситуацией, сложившейся в Афганистане после вывода войск США и их союзников и возвращения движения «Талибан» к власти. Эти события, как подчеркивается в резолюции, «положили начало фазе политической неопределенности, при которой продолжается насилие и не исключена вероятность возникновения гражданской войны«.ПО ТЕМЕПри талибах в Афганистане резко подорожали наркотики – СМИВчера, 19:24
Ассамблея убеждена, что решение возникающих проблем требует последовательного, скоординированного и согласованного реагирования международного сообщества, и считает, что государства – члены Совета Европы (СЕ) должны приложить все усилия для достижения этой цели.
ПАСЕ напоминает при этом нынешним властям Афганистана, что они могут быть привлечены к ответственности за нарушения прав человека и норм гуманитарного права, а также по международным законам о борьбе с терроризмом.
Ассамблея в связи с этим выражает уверенность, что создание целевого, надежного и независимого мандата ООН по наблюдению за нарушениями прав человека в Афганистане станет наилучшим способом сбора объективной и систематической информации о происходящем на местах и доведения ее до сведения международного сообщества.
Кроме того, ПАСЕ считает важным, чтобы был обеспечен «полный, безопасный и беспрепятственный доступ ко всей территории Афганистана для ООН, ее специализированных учреждений и ее партнеров, равно как и всех организаций, занимающихся оказанием гуманитарной помощи, в том числе в отношении перемещенных лиц».
ПАСЕ считает необходимым также, чтобы страны Совета Европы «установили осторожный, прагматичный и нацеленный на действия диалог с талибами с целью решения проблемных областей, которые определены в настоящей резолюции». При этом им «следует согласовывать с «Талибаном» любые усиления их действий в данных сферах».korrespondent.net