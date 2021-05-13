«Паспорт возможностей» можно будет получить после прививки, теста или перенесенной болезни

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Позволяющий пользоваться облегченными условиями карантина «паспорт возможностей» в Литве можно будет получить после прививки, перенесенного заболевания COVID-19 или теста, статус паспорта нужно будет обновлять каждые семь дней, сообщило Министерство экономики и инноваций.

«Паспорт возможностей» вводится с 24 мая. Он будет устанавливать для его владельца более мягкие условия карантина: с таким паспортом можно будет посещать заведения общепита, бары и закрытые помещения, участвовать в крупных мероприятиях и пр.

«Паспорт возможностей» смогут получить все граждане Литвы с 16 лет, он будет связан с системой электронного здравоохранения e.sveikata, где должны быть сведены все данные о прививке, перенесенном заболевании или результате теста.

Для вакцины Comirnaty от BioNTech и Pfizer Comirnaty, а также для вакцины Moderna нужны будут две дозы. «Паспорт возможностей» можно будет получить спустя неделю после прививки второй дозой этих вакцин.

Лицам, привитым вакцинами Janssen и Vaxzevria (AstraZeneca) «паспорт возможностей» можно будет получить по прошествии четырех недель после прививки. Вакцинированным Vaxzevria нужна вторая прививка, ее нужно будет получить не позднее, чем спустя 12 недель после первой дозы вакцины.

Переболевшим COVID-19 диагноз «коронавирус» должен быть подтвержден положительным ПЦР-тестом или антигенным тестом. Чтобы можно было пользоваться «паспортом возможностей», после этого положительного результата должно пройти не более 180 дней, а срок самоизоляции должен закончиться.

И привитым, и переболевшим жителям статус «паспорта возможностей» (QR-код) нужно будет обновлять каждые семь дней, поскольку возможность заболеть сохраняется и после перенесения заболевания, и после прививки.

Министерство подчеркивает, что «паспорт возможностей» не предоставляет возможности путешествовать — он предназначен для освобождения видов экономической деятельности внутри страны. Для поездок между странами Евросоюза (ЕС) будет предназначаться «зеленый сертификат», работа над созданием которого сейчас идет в масштабе ЕС.

По подсчетам Министерства экономики и инноваций, в начале июня почти 1,5 млн жителей страны смогут пользоваться «паспортом возможностей» без тестирования.