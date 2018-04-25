Патрулирование на курортах и кладбищах в долгие выходные будет усилено

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В долгие выходные сотрудники полиции усилят патрулирование на курортах и кладбищах для обеспечения соблюдения условий карантина, сообщила в четверг министр внутренних дел.

„Планы такие — наибольшее внимание будет уделено курортам, самоуправлениям, паркам, морскому побережью, пляжам, а также кладбищам», — сообщила журналистам на пресс-конференции в правительстве министр Рита Тамашунене.

Патрули будут проверять, носят ли жители маски, соблюдают ли безопасное расстояние, не собираются ли большими компаниями.

Генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела сообщил, что на постах могут быть остановлены и проверены некоторые автомобили на соответствие требованиям карантина.

Министр добавила, что полицейским будут помогать работники самоуправлений и стрелки. Объем патрулирования вырастет на 40%, в долгие выходные будут дежурить 800 патрулей.

„С 17 часов патрули уже будут в курортных городах», – заявила Р. Тамашунене.

Также она сообщила, что к патрулированию особо популярных мест могут быть привлечены дроны, также подчеркнула важность соблюдения социальной дистанции.