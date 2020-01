Penki „Ikea“ tiekėjai stabdo „Grigeo Klaipėdos“ produkcijos pirkimą

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Penkios Lietuvos baldų pramonės įmonės, tiekiančios produkciją Švedijos baldų prekybos koncernui „Ikea“, stabdo Kuršių marias nevalytomis nuotekomis teršusios bendrovės „Grigeo Klaipėda“ produkcijos pirkimą.

„Ikea“ Baltijos šalyse atstovai BNS teigė, kad įmonė nusprendė stabdyti bet kokius pirkimus iš „Grigeo Klaipėdos“ – tai reiškia, kad penki neįvardijami „Ikea“ tiekėjai Lietuvoje stabdo bendradarbiavimą su „Grigeo Klaipėda“.

„Mes į šią informaciją reaguojame itin rimtai“, – BNS komentavo „Ikea“.

„Visi tiekėjai yra audituojami, tiek iš anksto perspėjus, tiek ir be perspėjimų, siekiant užtikrinti, kad reikalavimų būtų laikomasi. Be to, visi „Ikea“ tiekėjai privalo laikytis vietos teisės aktų ir privalo atsakingai tvarkyti chemines atliekas“, – teigia įmonė.