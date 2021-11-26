Пенсионная реформа

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В Сейме при обсуждении проекта пенсионной реформы парламентариям предстоит сделать выбор между предложениями, внесенными правящими, и предложениями депутатов демократической фракции, сообщает пресс-служба демократической фракции «Во имя Литвы».

И власти, и оппозиция согласны с тем, что выбранный путь реформ является хорошим, направленным на более быстрое повышение пенсий по старости, но нет единого мнения о том, как это лучше сделать.

Правящие предлагают максимально быстрое повышение пенсий для лиц, не имеющих необходимого стажа работы, тем самым сокращая их бедность, и гораздо более быстрое увеличение индивидуальной доли пенсий, чтобы увеличить размер взносов на пособия.

Л.Кукурайтис призывает правящих выбрать путь, который не будет дискриминировать бедных.

«При уровне бедности почти сорока процентов пенсионеров и восьмипроцентной инфляции социально несправедливо увеличивать только индивидуальную (зависящую от размера зарплаты и стажа) часть пенсии, что предлагают правящие. Такими же темпами необходимо увеличивать общую часть пенсии, и это поможет людям преодолеть и бедность, и инфляцию», – сказал он.

Депутат уверяет, что реформа, предложенная правящими, не зря вызывает недовольство общества внезапным сокращением влияния трудового стажа на размер пенсии.

«Если закон будет принят, уже с января те, у кого есть 15 лет стажа, будут получать 90-процентную пенсию тех, кто проработал 30 лет, если у обоих была минимальная заработная плата. Естественно, что это вызывает недовольство среди людей, которые всю жизнь работали и платили налоги», – заявил Л.Кукурайтис.

По словам депутата Сейма, если бы внесенные им и его коллегами предложения были приняты, рост пенсий был бы более сбалансированным и социально справедливым.

«Одно из предложений – увеличить как общую, так и индивидуальную часть пенсии, и такое повышение действительно положительно повлияет на ситуацию с бедностью, так как это будет больше ощущаться пожилыми людьми с низкими пенсиями», – сказал он.

Фракция «Во имя Литвы» считает, что влияние трудового стажа на размер пенсии следует постепенно снижать в течение нескольких лет, чтобы нынешние пенсионеры не испытали шока от социальной несправедливости, когда их накопленный трудовой стаж и налоги внезапно обесценятся. Политики считают, что их предложение позволит эффективнее бороться с бедностью.

Линас Кукурайтис, экс-министр социальной защиты и труда, заместитель старосты фракции «Во имя Литвы»