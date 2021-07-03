Пенсионные фонды Литвы – в десятке лучших фондов ОЭСР за 2020 год

Действующие в Литве пенсионные фонды в прошлом году, по предварительным данным, заработали реальную отдачу 4,9% и по этому показателю оказались на десятом месте в мире, сообщает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) после рейтингования пенсионных фондов по заработанной отдаче.
Эстония заняла в списке ОЭСР за 2020 года 11-е место (4,8%), а Латвия — 18-е место (2,4%), говорится в сообщении Литовской ассоциации инвестиционных и пенсионных фондов (ЛАИПФ).
В прошлом году первое место в списке ОЭСР заняла Мексика (9,3%), второе — Исландия (7,6%), третье — Дания (7,5%), четвертое — Коста-Рика (7,1%), пятое — Нидерланды (6,5%). Далее в списке значатся Турция (6,1%), Норвегия (6%), США (5,9%) и Израиль (5,8%).
По данным ЛАИПФ, за два года деятельности со времени учреждения действующих по принципу жизненных циклов пенсионных фондов в январе 2019 года общая положительная отдача фондов составила 10,89%. 31 марта сумма накопленных в пенсионных фондах населением средств составила 4,886 млрд евро.
В дополняющем государственную систему социального страхования в Литве втором уровне пенсионного накопления участвует 1,3 млн человек, это более 80% работающего населения Литвы.