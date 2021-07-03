Пенсионные фонды Литвы – в десятке лучших фондов ОЭСР за 2020 год

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Действующие в Литве пенсионные фонды в прошлом году, по предварительным данным, заработали реальную отдачу 4,9% и по этому показателю оказались на десятом месте в мире, сообщает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) после рейтингования пенсионных фондов по заработанной отдаче.

Эстония заняла в списке ОЭСР за 2020 года 11-е место (4,8%), а Латвия — 18-е место (2,4%), говорится в сообщении Литовской ассоциации инвестиционных и пенсионных фондов (ЛАИПФ).