В Норвегии выплатят компенсации за ущерб здоровью после COVID-прививки

Два других пострадавших — женщина-медработник и мужчина в возрасте от 30 до 40 лет – живы. Однако у мужчины до сих пор наблюдаются осложнения после инъекции. Люди по состоянию здоровья не могут работать.

О какой сумме компенсации идет речь, не сообщается.

Добавим, что использование препарата компании AstraZeneca для вакцинации населения в Норвегии запретили в мае.

А вот в Австралии сняли ограничения по вакцине AstraZeneca. Власти страны сочли риски побочных реакций от препарата меньшими, чем угрозы от нового штамма Дельта.