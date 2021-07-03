В Норвегии выплатят компенсации за ущерб здоровью после COVID-прививки

Компенсация из-за негативных последствий для здоровья после вакцинации от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca будет выплачена гражданам Норвегии. Это первые доказательства ущерба, нанесенного вакциной в стране, пишет NRK.
В одном из случаев медработник, которой сделали прививку, после появившихся осложнений скончалась в марте. Компенсацию получат ее родственники.
Два других пострадавших — женщина-медработник и мужчина в возрасте от 30 до 40 лет – живы. Однако у мужчины до сих пор наблюдаются осложнения после инъекции. Люди по состоянию здоровья не могут работать.
О какой сумме компенсации идет речь, не сообщается.
Добавим, что использование препарата компании AstraZeneca для вакцинации населения в Норвегии запретили в мае.
А вот в Австралии сняли ограничения по вакцине AstraZeneca. Власти страны сочли риски побочных реакций от препарата меньшими, чем угрозы от нового штамма Дельта.korrespondent.net