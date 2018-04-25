Пентагон обвиняет Кремль в космическом шпионаже

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Российские спутники демонстрируют «необычное и тревожное поведение», преследуя на орбите американский спутник-разведчик в сотнях миль от поверхности Земли, заявил командующий Космическими силами США генерал Джон Рэймонд.

Об этом пишет во вторник, 11 февраля, американское издание The Time.

Рэймонд сообщает, что Россия вывела объект на орбиту 26 ноября, а спустя короткое время аппарат разделился на две части. Спутники «Космос-2542» и «Космос-2543» совершают маневры вокруг американского USA 245, находясь на расстоянии 150 км от него.

По словам командующего, это напоминает поведение спутника-инспектора «Космос-2521», который Россия запустила в 2017 году. Он отмечает растущую угрозу доминированию Америки в космическом шпионаже и опасается весьма дорогостоящей новой главы в многолетнем соревновании Вашингтона с Москвой.