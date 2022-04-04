Пентагон объявил о дополнительной военной помощи Украине

Пентагон намерен выделить дополнительную военную помощь Украине в размере 300 миллионов долларов. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Минобороны США.
«Это решение подчеркивает непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины в поддержку ее героических усилий по отражению России», — говорится в тексте релиза.
Там отметили, что речь идет о таких видах вооружения, как:
- Ракетные системы с лазерным наведением
- Тактические БПЛА Switchblade
- БПЛА Puma
- Бронированные высокомобильные многоцелевые машины
- Боеприпасы малого и крупного калибров
- Приборы ночного видения, тепловизоры
- Тактические защитные системы связи
- Коммерческие услуги спутниковой съемки
- Медикаменты, полевое оборудование и тому подобное.
«Это объявление является началом процесса заключения контрактов на предоставление новых возможностей ВСУ», — отметили в МО США.
Отмечается, что на сегодня США уже выделили Украине более 2,3 миллиарда долларов в виде помощи в сфере безопасности, в том числе более 1,6 миллиарда долларов после начала вторжения РФ.
Ранее сообщалось, что США передадут Вооруженным силам Украины снаряжение, в том числе комплекты химической защиты.korrespondent.net