Германия дислоцирует в Литве систему ЗРК малой дальности Ozelot – Минобороны

Фото kam.lt

Германия повышает потенциал батальона Сил передового базирования НАТО в Рукле — на этой неделе в Литву была переброшена самоходная система ПВО малой дальности «Оцелот» германской армии.

Зенитно-ракетный комплекс малой дальности вооружен ракетами «Стингер» класса «земля-воздух», сообщило в субботу Министерство обороны Литвы.

По словам министра обороны Арвидаса Анушаускаса, в ответ на изменившуюся ситуацию с безопасностью в Литве развертываются средства противовоздушной обороны ближнего действия с дополнительными военными.

«Для эффективного сдерживания и обороны особенно важно иметь в Литве полный спектр возможностей, а также важнейший элемент противовоздушной обороны. Вместе с союзниками мы должны обеспечить, чтобы сдерживание НАТО сработало, и, в случае необходимости, быть готовыми к эффективной обороне», — цитируются слова Анушаускаса в сообщении министерства.

С 2017 года Германия возглавляет и выделяет наибольшее количество военнослужащих в боевую группу батальона Сил передового базирования НАТО, которая дислоцирована в Литве.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено