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Пентагон подписал контракт на производство комплексов Javelin для Украины

Автор: Photo: Stuart A Hill AMS/MOD, OGL v1.0, Ссылка

Совместная группа компаний Raytheon — Lockheed Martin получила от Пентагона контракт на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Грузии, Украины и ряда других государств на сумму $18,4 млн., сообщает ТАСС.

Об этом говорится в уведомлении о новых коммерческих соглашениях, заключенных Министерством обороны США.

Как отмечает Пентагон, в рамках программы продажи оружия и военной техники за границу Raytheon — Lockheed Martin займется производством Javelin для Австралии, Грузии, Индонезии, Иордании, Ирландии, Катара, Литвы, Новой Зеландии, Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Турции, Украины, Франции, Чехии и Эстонии.

Комплексы будут выпускаться в городе Тусон (штат Аризона), предполагаемая дата завершения производства — 25 июня 2020 года.

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