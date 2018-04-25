Pepco в этом году планирует расширение во всех Балтийских странах

Действующая в странах Центральной и Восточной Европы сеть торговли одеждой и предметами домашнего обихода Pepco, которая в прошлом году открыла в странах Балтии 47 новых магазинов, в этом году планирует похожие темпы расширения и начала искать помещения для этих целей.
Как сказала BNS менеджер Pepco Lithuania по аренде и развитию в странах Балтии Альгина Юкнайте, результаты деятельности в регионе хорошие, поэтому планируется не снижать темпы расширения.
«Мы довольны результатами деятельности. В этом году намечено интенсивное расширение не только в Литве, а во всех странах Балтии. Темпы расширения мы не замедляем, они в этом году останутся интенсивными, поэтому мы постоянно будем искать подходящие для магазинов места», – сказала она.
В 2020 году компания планирует открыть 45 магазинов: 20 в Литве, 15 в Латвии и 10 в Эстонии.
По словам А. Юкнайте, сеть по-прежнему будет отдавать предпочтение городам с населением более 7 тыс. человек, однако в основном ориентируется на те, в которых ещё нет магазинов сети.
Менеджер Pepco Lithuania по операционной деятельности Александр Чикаидзе в прошлом году сказал BNS, что и финансовые результаты компании, и её развитие в регионе вышли за рамки планов, поэтому в 2020 году в странах Балтии сеть намерена иметь 100 магазинов.
А. Чикаидзе не раскрыл, сколько сеть инвестировала в расширение в Балтийских странах.
Сеть действует в Балтии с конца 2017 года и сейчас у нее 80 магазинов. В 2019 году в Литве открыто 24 магазина Pepco, 15 – в Латвии и 8 – в Эстонии.
Созданная в 2004 году сеть Pepco управляет более 1,8 тыс. магазинов в Европе.
Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę