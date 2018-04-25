Pepco в этом году планирует расширение во всех Балтийских странах

Действующая в странах Центральной и Восточной Европы сеть торговли одеждой и предметами домашнего обихода Pepco, которая в прошлом году открыла в странах Балтии 47 новых магазинов, в этом году планирует похожие темпы расширения и начала искать помещения для этих целей.

Как сказала BNS менеджер Pepco Lithuania по аренде и развитию в странах Балтии Альгина Юкнайте, результаты деятельности в регионе хорошие, поэтому планируется не снижать темпы расширения.

«Мы довольны результатами деятельности. В этом году намечено интенсивное расширение не только в Литве, а во всех странах Балтии. Темпы расширения мы не замедляем, они в этом году останутся интенсивными, поэтому мы постоянно будем искать подходящие для магазинов места», – сказала она.

В 2020 году компания планирует открыть 45 магазинов: 20 в Литве, 15 в Латвии и 10 в Эстонии.