Перед поездкой в Россию проверьте, что можно ввозить

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

С появлением электронных виз Санкт-Петербург и Ленинградская область ожидают наплыв туристов.

Чтобы не омрачить себе радость от поездки, в Таможенной службе России рекомендуют перед выездом ознакомиться со списком запрещенных для ввоза товаров, сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на Латвийское радио-4.

«Запрещенные товары — наркотические, психотропные вещества, оружие и иные запрещенные товары. Все, что касается товаров, как говорится, бытового назначения, нужно просто смотреть нормы количества и стоимости для этих товаров. Я рекомендую всем, прежде чем пересекать границу, познакомиться с законодательством, или получить информацию на сайте Федеральной таможни. Там размещена вся интересующая лиц информация. Если лицо не может найти информацию, то у него есть возможность в электронном виде получить на запрос ответ с соответствующей информацией. Так нельзя говорить юридическим языком, нужно смотреть, что за товары, под какую квалификацию попадают товары», — рассказал представитель таможенной службы России в Латвии Сергей Куряков.