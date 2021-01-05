Передвижение между самоуправлениями решено ограничить до 31 января

4 января директор администрации Висагинского самоуправления Виргиниюс Букаускас подписал приказ, согласно которому действие ограничений на передвижение лиц между самоуправлениями решено продлить до полуночи 31 января.
Соответственно в силе решение – об оборудовании технических средств ограничения движения и запрещающих дорожных знаков.
Запрет на передвижение по стране в связи с эпидемией коронавируса решено было продлить на созванном в воскресенье совещании правительства.
По информации администрации Висагинского самоуправленияnews.tts.lt