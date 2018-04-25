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TOP,Новости,Транспорт

Переговоры в ЕС о правилах для водителей грузовиков не дали результатов

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

На завершившихся во вторник утром важных переговорах ведомств Евросоюза (ЕС) об ужесточении правил для водителей грузовиков, которые, по словам литовских перевозчиков, будут способствовать вытеснению их с рынка западноевропейцами, соглашение так и не было достигнуто.

На переговоры о так называемом Пакете мобильности, расколовшем Восточную и Западную Европу, в Страсбург собрались представители Финляндии, представляющей государства-члены, Еврокомиссии (ЕК) и Европарламента (ЕП).

«Сегодня ночью мы долго вели переговоры с ЕП о всех трех частях Пакета мобильности I. Договоренность не достигнута», – сообщила во вторник утром в твиттере председательствующая в ЕС Финляндия.

Накануне переговоров Литва и еще пять стран Восточной Европы заявили, что предложенное европарламентариями требование периодически возвращать грузовики в страну регистрации будет способствовать загрязнению окружающей среды и таким образом препятствовать борьбе с изменениями климата, а запреты для водителей дальних рейсов отдыхать в кабине будут непропорциональными.

Министры транспорта Литвы, Польши, Латвии, Венгрии, Румынии и Болгарии в совместном письме предупредили, что переговоры «поворачивают в ошибочном направлении».

Они заявили, что «предлагаемое правило о возвращении грузовиков идет вразрез со свободой предоставления услуг, а также обязательно приведет к увеличению числа рейсов порожних транспортных средств по дорогам Европы и дополнительному загрязнению».

«Правило о возвращении грузовиков вместе с ужесточенным режимом для межгосударственной деятельности будут идти вразрез с усилиями по уменьшению эмиссии двуокиси углерода транспортными средствами», – говорится в письме министров, копию которого получило агентство BNS.

Министры заявили, что их страны потеряют рабочие места из-за «чрезмерного и непропорционального применения правил командирования работников» для деятельности грузового транспорта.

Министры также уверяют, что «из-за малой доступности безопасных стоянок запрет ЕС спать в кабине фактически ухудшит качество отдыха водителей».

Западноевропейцы утверждают, что ужесточение правил предотвратит злоупотребления и улучшит ситуацию работников. Европарламентарии предлагают обязать предприятия составлять такие графики, чтобы водители возвращались домой как минимум через каждые четыре недели.

Такие страны, как Франция и Германия, утверждают, что восточноевропейцы нечестно конкурируют за счет дешевой рабочей силы и она сопоставима с «социальным демпингом».

В случае достижения компромисса в так называемом триалоге, где заседают европарламентарии, ЕК и председательствующая в ЕС страна, соглашение еще должно быть поставлено на голосование в ЕП и государствах-членах.

Как говорят дипломаты, у обнародовавших письмо шести стран недостаточно голосов, чтобы заблокировать решение, поэтому многое будет зависеть от поведения представителей Финляндии.

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