В ЕС начались переговоры о требованиях к водителям грузовиков, Литва – против

Ведомства Евросоюза (ЕС) в понедельник вечером начали важные переговоры об ужесточении правил для водителей грузовиков, которые, по словам литовских перевозчиков, будут способствовать вытеснению их с рынка западноевропейцами.

На переговоры о так называемом Пакете мобильности в Страсбург собрались представители Финляндии, представляющей государства-члены, Еврокомиссии (ЕК) и Европарламента (ЕП).

Накануне переговоров Литва и еще пять стран Восточной Европы заявили, что предложенное европарламентариями требование периодически возвращать грузовики в страну регистрации будет способствовать загрязнению окружающей среды и таким образом препятствовать борьбе с изменениями климата, а запреты для водителей дальних рейсов отдыхать в кабине будут непропорциональными.

По словам дипломатов, переговоры могут затянуться до вторника. Достигнутое соглашение еще должно быть поставлено на голосование в ЕП и государствах-членах.

Перед началом переговоров министры транспорта Литвы, Польши, Латвии, Венгрии, Румынии и Болгарии в совместном письме предупредили, что переговоры «поворачивают в ошибочном направлении».

Они заявили, что «предлагаемое правило о возвращении грузовиков идет вразрез со свободой предоставления услуг, а также обязательно приведет к увеличению числа рейсов порожних транспортных средств по дорогам Европы и дополнительному загрязнению».

«Правило о возвращении грузовиков вместе с ужесточенным режимом для межгосударственной деятельности (…) будут идти вразрез с усилиями (…) по уменьшению эмиссии двуокиси углерода транспортными средствами», – говорится в письме министров, копию которого получило агентство BNS.

Министры заявили, что их страны потеряют рабочие места из-за «чрезмерного и непропорционального применения правил командирования работников» для деятельности грузового транспорта.

Министры также уверяют, что «из-за малой доступности безопасных стоянок запрет ЕС спать в кабине фактически ухудшит качество отдыха водителей».

Западноевропейцы утверждают, что ужесточение правил предотвратит злоупотребления и улучшит ситуацию работников. Европарламентарии предлагают обязать предприятия составлять такие графики, чтобы водители возвращались домой как минимум через каждые четыре недели.

Такие страны, как Франция и Германия, утверждают, что восточноевропейцы нечестно конкурируют за счет дешевой рабочей силы и она сопоставима с «социальным демпингом».

Как говорят дипломаты, у обнародовавших письмо шести стран недостаточно голосов, чтобы заблокировать решение, поэтому многое будет зависеть от поведения представителей Финляндии.