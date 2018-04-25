Р.Карбаускис: обещание довести оборонный бюджет до 2,5% ВВП будет выполнено

Фото BFL/Паулюс Пяляцкис

Лидер правящих в Литве «аграриев» Рамунас Карбаускис говорит, что обязательство партий довести финансирование обороны к 2030 году до 2,5% внутреннего валового продукта (ВВП) будет выполнено.

«У нас есть обязательство увеличить к 2030 году финансирование, это и будет сделано», – сказал в понедельник в сейме журналистам лидер «аграриев».

Парламентский Комитет по бюджету и финансам на прошлой неделе предложил, чтобы заимствования на оборонные нужды позволили довести бюджет этой сферы не менее чем до 2,01% ВВП.

Кабмин предусмотрел в проекте бюджета возможность позаимствовать средства, чтобы оборонные ассигнования составили 2,05% ВВП.

Р. Карбаускис сказал, что нет обязательства повышать финансирование обороны постепенно, чтобы в следующем году оборонный бюджет достигал именно 2,05% ВВП.

«Я хочу сказать только одно, что никто не собирается ничего замедлять. Я говорю не о том, чтобы мы не выполняли обязательства, а говорил только о том, нужно ли в этом году увеличивать финансирование обороны с 2,01% до 2,05%, потому что такого обязательства не существует», – утверждал председатель Литовского союза «крестьян» и «зеленых».

«Если кто-то говорит, что мы не увеличиваем (оборонные ассигнования – ред.) в соответствии с обязательствами, то пусть покажет, где эти обязательства. Если кто-то из оппозиции придумал цифру и утверждает, что это обязательство, то я еще раз говорю, покажите, где это обязательство», – добавил он.

Председатели шести парламентских партий страны в сентябре 2018 года подписали соглашение, в котором обязались последовательно увеличивать финансирование оборонной сферы, чтобы ее бюджет в 2030 году составлял не менее 2,5% ВВП.

Подписать это соглашение отказались социал-демократы. Президент Гитанас Науседа призывает провести это соглашение в жизнь.

Проведенный по заказу новостного агентства BNS в этом месяце компанией Vilmorus опрос показал, что предусмотренное в соглашении партий увеличение оборонного бюджета поддерживают или скорее поддерживают 30,3% респондентов, а 55,2% опрошенных сказали, что не поддерживают его или скорее не поддерживают, еще у 14,5% не было определенного мнения по этому вопросу.

В этом году оборонный бюджет Литвы впервые достиг договоренного в НАТО показателя 2% ВВП – финансирование оборонной сферы должно составить 2,03% ВВП.

Статьи по теме: