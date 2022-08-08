Perlas Energija останавливает фиксированные планы, другие поставщики свои планы не меняют 

«Мы всегда подчеркивали нашу надежность — мы не меняем условия для клиентов, они могут быть уверены, что если они выберут фиксированный план, у них и будет этот план», — сказал он.

Глава Enefit Витянис Коризна сказал BNS, что оснований для изменения договоров нет, так как компания оценила возможные риски на рынке.

«Относительно договоров с потребителями — мы уважаем наших клиентов и серьезно относимся к договорам, не видим смысла их менять или корректировать, потому что стараемся просчитывать риски на рынке, страховаться от них. Контракты с фиксированной ценой заключаются на два года или на шесть лет», — сказал Коризна.

Представитель Elektrum Lietuva сообщил BNS, что компания выполнит свои обязательства перед клиентами и не будет их менять.

«Таких планов у нас нет, мы стабильно работаем и выполняем свои обязательства перед клиентами — какая цена зафиксирована, по такой и поставляем. В этом отношении у нас ничего не меняется. Некоторое время мы информировали жителей о том, что цену нужно зафиксировать, потому что она будет расти, что мы сейчас и видим», — сказала менеджер компании по коммуникационным проектам Юрате Рупшене.

Perlas Energija сообщила в пятницу, что все договоры с клиентами будут изменены — те, кто выбрал фиксированные цены, будут переведены на тарифный план с плавающей ценой Birza.

После того, как 26 июля истек срок выбора независимого поставщика электроэнергии, по данным компании Energijos skirstymo operatorius (ESO), 85,7% или 634 тыс. пользователей этого этапа подписали договоры с независимыми поставщиками.

Большинство из них выбрали компанию Ignitis, с которой на данный момент заключено 786,6 тыс. договоров, с Perlas energija заключено 178,5 тыс. договоров, с Elektrum Lietuva — 98,6 тыс., с Enefit — 96 тыс.

Остальные пользователи третьей группы должны будут сделать это до середины декабря.

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