СМИ: в Испании планируют заглядывать в карман к въезжающим туристам

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В Испании планируют «заглядывать в карман» к каждому туристу, въезжающему страну, чтобы убедиться, что у него достаточно денег. Об этом сообщает Daily Record.

Речь идёт о туристах, приезжающих из стран, не входящих в Евросоюз. Кроме денег, потребуются и другие доказательства «благонадёжности». Например, обратный билет и бронь в отеле.