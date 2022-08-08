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СМИ: в Испании планируют заглядывать в карман к въезжающим туристам

Фото pixabay.com

В Испании планируют «заглядывать в карман» к каждому туристу, въезжающему страну, чтобы убедиться, что у него достаточно денег. Об этом сообщает Daily Record. 

Речь идёт о туристах, приезжающих из стран, не входящих в Евросоюз. Кроме денег, потребуются и другие доказательства «благонадёжности». Например, обратный билет и бронь в отеле. 

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Что касается денег, то у туриста должно быть с собой не меньше 100 евро на каждый день пребывания в Испании. И не менее 900 евро. 

При этом предполагалось, что Испания, напротив, смягчит требования для туристов.

Noticia.ru

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