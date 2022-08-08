Гражданам Литвы рекомендовано не посещать Израиль и Палестину

Отмечается, что ситуация с безопасностью в Израиле и Палестине быстро меняется, информация будет регулярно пересматриваться и обновляться.

Граждан Литовской Республики в Израиле и Палестине просят сохранять бдительность, следить за новостями, сообщать родственникам о своем местонахождении и следовать официальным рекомендациям властей и экстренных служб страны, в которой находятся.

Если необходима срочная консульская помощь, МИД рекомендует обращаться в посольство Литвы. Граждане Литвы в Палестине имеют право обратиться за консульской помощью в дипломатическое представительство или консульское учреждение любой другой страны Европейского Союза.

Напоминаем, что граждане Литвы могут получить первичную консультацию по вопросам срочной консульской помощи в нерабочее время посольств Литвы по общему телефону МИД +370 5 236 2444, электронной почте по почте pilieciai@urm.lt

Министерство иностранных дел рекомендует загрузить приложение Keliauk saugiai и получать актуальную консульскую информацию и сообщения министерства в случае возникновения кризисной ситуации в иностранном государстве.

Напряжение между Израилем и Палестиной нарастало в последние дни после того, как израильтяне нанесли удар по сектору Газа и объяснили его превенцией нападения группировки «Исламский джихад». Израильтянам удалось убить одного из высокопоставленных командиров этой группировки. После этого из сектора Газа начался обстрел территории Израиля, а Израиль продолжал авиаудары.

«Исламский джихад» заявил, что удар Израиля равен «объявлению войны» и начал обстреливать его территорию. Обстрелы продолжались и в субботу.

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