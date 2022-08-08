В Австрии отказываются от подсветки мостов и достопримечательностей

В городах Верхней и Нижней Австрии начали выключать подсветку достопримечательностей. Это делается для экономии электроэнергии. Об этом сообщает Vienna.At.
Так, власти Линца и Винер-Нойштадта решили выключать освещение на памятниках и мостах после 23:00.
Мэрия Вены также рассматривает экономию энергии на общественных объектах, которые необязательно должны подсвечиваться. На этом можно сэкономить до 10% энергии, еще на 15% снизить потребление энергоресурсов можно путем снижения температуры в муниципальных зданиях.korrespondent.net