В Австрии отказываются от подсветки мостов и достопримечательностей

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В городах Верхней и Нижней Австрии начали выключать подсветку достопримечательностей. Это делается для экономии электроэнергии. Об этом сообщает Vienna.At.

Так, власти Линца и Винер-Нойштадта решили выключать освещение на памятниках и мостах после 23:00.