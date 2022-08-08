Премьер Шимоните уходит в отпуск

Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните с понедельника находится в отпуске и вернется на работу в пятницу.
Как сообщила BNS советник премьер-министра Раса Якилайтене, Шимоните будет отдыхать в Литве.
Вернувшись из отпуска, премьер-министр отправится в пятницу на неформальное заседание Балтийского совета министров в Ригу.
На время отпуска Шимоните ее заменит министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.
На этой неделе в отпуск уйдут также министр внутренних дел Агне Билотайте и министр окружающей среды Симонас Гянтвилас.
На следующей неделе продолжат отпуска министр обороны Арвидас Анушаускас, министр культуры Симонас Кайрис, министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас, министр социальной защиты и труда Моника Навицкене и министр финансов Гинтаре Скайсте.
Всего на следующей неделе отдыхать собираются более половины членов кабмина.
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