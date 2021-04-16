Перспективы Восточного партнерства

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В Сейме прошла организованная «теневым» правительством фракции Союза крестьян и зеленых Литвы дискуссия о возможностях литовского бизнеса в странах Восточного партнерства, отмечено в пресс-релизе парламентария Гедрюса Сурплиса.

По словам министра иностранных дел «теневого» правительства Г. Сурплиса, функция внешней политики Литвы заключается прежде всего в эффективном представлении интересов граждан Литовской Республики, в том числе и экономических. Естественно, что в условиях глобальных бурь, разразившихся между США и Китаем, Россией, Беларусью, Мьянмой и другими странами, наши политики и дипломаты уделяют больше внимания другим странам и их проблемам, но необходимо учитывать интересы граждан Литвы и бизнеса нашей страны.

Участники дискуссии обсудили, должна ли активная внешняя политика Литвы помогать и предоставлять литовскому бизнесу возможности инвестировать и торговать в странах Восточного партнерства, как создать игру с положительным сальдо в этих странах, полагаясь на политическую помощь бизнесу, а бизнес стал бы успешным послом ценностей Европейского союза. В настоящее время Беларусь занимает 10-е место среди торговых партнеров Литвы, Украина — 13-е, Сакартвело (Грузия) — только 50-е, Азербайджан — 61-е, Молдова — 69-е, Армения — 74-е.

В дискуссии приняли участие представители власти и бизнеса. Генеральный директор Литовской конфедерации предпринимателей Эгле Радишаускене и генеральный директор Литовской конфедерации промышленников Ричардас Сартатавичюс обратили внимание на препятствия, с которыми сталкиваются литовские компании, принимая участие в международных аукционах в Беларуси, и тенденциозность решений арбитражных судов, решение которых обязаны исполнять в Литве. Также Э. Радишаускене отметила, что транспортное сообщение с некоторыми странами Восточного партнерства затруднительно, а партнерство в области науки и образования могло бы быть более активным.

Президент Конфедерации работодателей Литвы Данас Арлаускас, заявил, что литовские бизнес-ассоциации исключены из Восточного партнерства, и призвал министерства иностранных дел, экономики и инноваций привлечь представителей бизнеса к разработке стратегий экономической дипломатии.

Заместитель министра иностранных дел Литвы М. Адоменас отметил, что активная внешняя политика Литвы в Беларуси, Украине, Молдове, Армении, Сакартвело и Азербайджане определяет прозрачную бизнес-среду.

Заместитель министра иностранных дел Э. Мейлунас призвал, анализируя статистику торговли со странами Восточного партнерства, обратить внимание на экспорт товаров литовского происхождения, объемы которого растут.

Посол Литвы в Азербайджане Э. Навикас отметил, что литовские товары в странах Восточного партнерства по-прежнему остаются эквивалентом качества. Посол привел пример того, что азербайджанская компания как эталон высочайшего качества производит продукт «Сметана каунасская» («Каuno grietinė»).

Посол Сакартвело в Литве Л. Гвачлиани представил экономические преимущества Сакартвело, призвав сосредоточиться на секторе логистики. Кроме того, на вопрос члена Сейма А. Винкуса о ситуации с COVID-19 посол Л. Гвачлиани отметил, что Сакартвело пока получил только 5 000 доз Astra Zeneca и 40 000 доз вакцины Pfizer-Biontech.

Экс-министр иностранных дел Литвы, бывший посол ЕС В. Ушацкас призвал правительство обратить особое внимание на экономическую дипломатию и поставить четкие задачи для дипломатических миссий.

Заместитель генерального директора Конфедерации промышленников Литвы Гинтарас Моркис считает, что страны Восточного партнерства имеют хорошую перспективу для сотрудничества.

«Теневой» министр иностранных дел Г. Сурплис подвел итоги дискуссии, сказав, что один из рецептов успеха в странах Восточного партнерства — иметь как можно больше Европы в этом регионе. И мы, наш бизнес, являемся той самой Европой. Поэтому литовские политики и дипломаты должны сделать все возможное, чтобы навести мосты для деловых отношений в Беларуси, Украине, Армении, Молдове, Сакартвело и Азербайджане, стремясь к новым партнерским отношениям, а также обеспечивая защиту литовского бизнеса от коррупции и недобросовестных действий.