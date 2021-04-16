Ностальгия по экономической безопасности

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Исследования мнения граждан Литвы на протяжении ряда лет показывали прозападные настроения: все меньше жителей с ностальгией вспоминают советское время, люди не считают, что тогда жилось лучше, стабильно рос и оставался высоким коэффициент доверия НАТО и ЕС.

Но последние исследования «Подверженность литовского общества дезинформации. Анализ нарратива», данные которых опубликованы на сайте Вильнюсского института политического анализа, продемонстрировали иную тенденцию. На первом этапе исследование проводилось в Клайпеде, Кедайняй, Шальчининкай и Висагинасе: цель — выявление установившегося нарратива, который показал бы проблемные сферы внешней и внутренней политики, исторической памяти, которые могли бы использовать дезинформаторы.

Выбор городов был не случайным — это крупный город (Клайпеда), самый крупный аграрный муниципалитет, где преобладают литовцы (Кедайнский район), а также районы, где проживает много русских (Висагинас) или поляков (Шальчининкай).

7-30 ноября 2020 г. репрезентативный опрос проводила компания Baltijos tyrimai: в нем участвовали 1004 жителя страны, погрешность результатов не превышает 3,4%. Результат этого опроса потряс исследователей.

В ходе опроса, по мнению организаторов, чувствовалось влияние пандемии. Респонденты часто давали негативную оценку системе здравоохранения. Но присутствует разочарование и в других сферах. Так, экономическое положение страны также оценивают отрицательно. 29% респондентов полностью согласны с утверждением, что в Литве честному человеку не дают заработать, еще 44% скорее согласны с таким утверждением.

Свыше 60% опрошенных считают, что Литва без нужды нападает на Беларусь и Россию, поскольку ухудшение отношений принесет республике экономический ущерб. Почти 60% жителей согласны с утверждением о том, что власть консерваторов обокрала людей, – обесценились пенсии, деньги. Кстати, по данным исследования, с этим согласны 25% избирателей партии Союз Отечества — Христианские демократы Литвы (консерваторы).

Кроме того, 54% респондентов утверждают, что у Литвы нет самостоятельной внешней политики и она делает только то, что диктует ей Брюссель. Более 30% респондентов заявили, что внешнюю политику Литве диктует Вашингтон. Более 40% отметили, что в республике ограничивают свободу слова – дискуссии об истории могут закончиться уголовным делом.

Авторы исследования считают, что самым распространенным мотивом ностальгии по советским временам является экономическая безопасность. Так, с заявлением о том, что в советское время большинство людей были материально обеспечены, согласны 53% респондентов.

По данным опроса, 51% опрошенных считает, что в рассказах о партизанах умалчивается вред, который они нанесли простым людям. Еще 49% заявили, что в истории Литвы скрывается причастность некоторых личностей к Холокосту.

При этом 38% опрошенных считают, что Литва должна быть благодарна СССР за освобождение от нацистской оккупации. Еще 35% респондентов заявили, что советский период принес Литве больше пользы, чем вреда.

Респонденты объясняют поддержку политики глав России и Беларуси прежде всего тем, что эти лидеры действуют в своих национальных интересах и не поддаются внешнему давлению. В частности, 37% опрошенных согласились с тем, что правление Владимира Путина укрепило Россию.

Около 50% респондентов считают, что НАТО забирает у стран-участниц деньги, которые лучше было бы потратить на благо людей. Еще 41% опрошенных утверждают, что ЕС разрушает традиционные христианские ценности.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ