Штраф за незаконную охоту

Nuotrauka BFL/ Šarūnas Mažeika

Литовские экологи подсчитали ущерб, нанесенный природе охотником, убившим благородного оленя, сообщает пресс-служба Департамента охраны окружающей среды.

Сотрудники Алитусской инспекции по охране дикой природы завершили начатое в прошлом году расследование по факту незаконной охоты на благородного оленя. Рассчитанный ущерб природе составил 6099,21 евро. Дело передано в Пренайскую палату Алитусского участкового суда.

После допроса 15 охотников и других лиц экологи установили нарушителя. В 2020 году он ранил самца благородного оленя в клебишкском лесу во время охоты, но не сообщил об этом и самостоятельно отправился на его поиски.

На следующий день охотник нашел подстреленного оленя, забрал голову с рогами, а тело закопал там же.

Экологи вместе с экспертом по охотничьим трофеям дали оценку. «Такие звери не достигли трофейной зрелости, имеют средний и выше среднего вес в своем возрастном классе и рога среднего и большего размера. На такого зверя запрещено охотиться. После оценки всех обстоятельств и отказа лица возместить ущерб, причиненный природе, дело было передано в Пренайскую палату Алитусского участкового суда», – сказала специалист по охране дикой природы Айсте Савенковайте.

На мужчину был составлен протокол об административном правонарушении. За это грозит штраф от 800 до 1800 евро. Также ему грозит штраф за ущерб природе.

Напомним, что Министерство окружающей среды Литвы изменило правила охоты для улучшения состояния водно-болотных угодий, сообщает пресс-служба ведомства. С 1 апреля вступил в силу запрет на охоту на птиц со свинцом или соединениями свинца.

Как отмечают в Минприроды, во время охоты на водоплавающих птиц часто сыплется град дроби, оставляя свинцовый след в окружающей среде. Болота и другие водно-болотные угодья особенно чувствительны к такому загрязнению.

В Литве охраняемые водно-болотные угодья международного значения – это заповедники Чепкеляй, Каманай, Вешвильский государственный резерват и биосферный резерват Жувинтас, Региональный парк дельты Немана, болото Гирутишкис и водно-болотный комплекс Адутишкис – Свила – Бирвета.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ