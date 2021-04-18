Силовые игры политиков

Nuotrauka BFL/ Karolis Kavolėlis

Консерваторы хотят приуменьшить полномочия президентской службы и готовят место в президентском дворце для Габриэлюса Ландсбергиса, в этом убежден лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис.

По словам Р. Карбаускиса, консерваторы вступили в «силовые игры» с литовским лидером, в то время как страна задыхается четвертый месяц подряд из-за пандемии, а правящие не могут самостоятельно принять решение о стратегиях и планах прививок, «хороня при этом доверие к вакцинам», — написал на своей странице в социальной сети Facebook политик. Он отметил, что даже в такое сложное время представителям консервативной партии важнее они сами и упрочение их власти. По его словам, они стремятся любыми способами расчистить дорогу своему кандидату на президентских выборах 2024 года.

По его мнению, одно из таких средств – не допустить Гитанаса Науседу к участию в заседаниях Совета Европы. «Важно заметить, что много лет подряд консерваторы не были против участия Дали Грибаускайте в заседаниях Совета Европы, а тут вдруг стали ставить под сомнение участие президента в этих заседаниях», – заметил Р. Карбаускис.

Напомним, что сразу после вступления Литвы в ЕС некоторое время на саммитах страну представляли как президент, так и премьер, но за время правления предшественницы Г. Науседы Дали Грибаускайте устоялась традиция, по которой на заседания Совета руководителей ЕС отправлялась президент.

Идею представительства Литвы на саммитах ЕС премьером, а не президентом публично вынесли на обсуждение консерваторы. Они считают, что в период пандемии на саммитах ЕС доминируют вопросы, входящие в компетенцию правительства.

Критики инициативы консерваторов считают, что правящая партия применяет двойные стандарты. Президент Г. Науседа заявлял, что сегодня ставить на первое место вопрос о представительстве в Европейском совете – неприемлемо, поскольку на повестке дня должны быть вопросы о карантине, вакцинации и помощи в сохранении рабочих мест.

Р. Карбаускис считает, что «попытка ограничить президента в выполняемых им обязанностях происходит очень цинично». «Конституция Литвы не дает ни парламенту, ни правительству права каким-либо способом ограничивать полномочия президента в решении вопросов и формировании внешней политики. Нет никаких подобных полномочий и у парламентских комитетов по внешним делам и делам Европы», – написал Р. Карбаускис.

Политик считает, что правящие хотят изменить систему выборов в Литве. «Они предлагают, чтобы президента в Литве выбирал парламент! Консерваторы не скрывают своих планов, говорят о них на заседаниях всех парламентских комитетов. Ясно одно – реализация этих планов поможет им избавиться от идеологически чуждого президента Науседы, который стал последним препятствием на пути у диктатуры, сеющей хаос в государстве. Если им удастся протолкнуть эту поправку, то в 2024 году в конце срока своих полномочий парламент сможет сделать то, чего даже с большими усилиями не достиг Витаутас Ландсбергис, – протолкнуть в президентский дворец Ландсбергиса, правда, не деда, а уже внука», – написал Р. Карбаускис.

Он считает, что эта тенденция вызывает большое беспокойство. «Мы все понимаем, что Ландсбергис никогда не стал бы президентом, если бы главу государства выбирали граждане, а не парламент, которым управляют консерваторы и либералы. Вытеснение президента из Совета Европы и планы по смене порядка выборов – это не совпадение, это тенденция, которая ставит демократию под угрозу. Руками консерваторов уничтожают свободу страны, за которую боролись все жители Литвы», – считает Р. Карбаускис.

Реагируя на высказывания Р. Карбаускиса, глава консерваторов министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в новостной радиопередаче «Pozicija» был удивлен такими заявлениями. «Каждую неделю мы получаем в Министерстве иностранных дел обзор СМИ из регионов, недружественных по отношению к Литве. Это разные кремлевские порталы и подобные деятели, которые распространяют всевозможные невероятные теории, иногда направленные против Литвы. Что интересно, за последние три месяца точно такая же идея, предложенная Р. Карбаускисом, не раз звучала на этих порталах. А вот крупный бизнесмен, бывший политик интересуется СМИ, часто направленными против Литвы, пользуется их идеями», — заявил в эфире новостного радио глава консерваторов Г. Ландсбергис. «Это хороший канал для таких идей устами Рамунаса, а также его заявления попадают в литовские СМИ. Больше ничего комментировать не имеет смысла», — пояснил он. Г. Ландсбергис призвал г-на Карбаускиса уделять больше внимания бизнесу.