Прибыль Maxima LT в прошлом году выросла в 2,6 раза до 220 млн евро

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

В прошлом году чистая прибыль косвенно контролируемой предпринимателем Нериюсом Нумой (бывший Нумавичюс) компании розничной торговли Maxima LT составила 219,7 млн евро – в 2,6 раза больше, чем в 2019 году (83,641 млн евро).

Выручка компании за год сократилась на 1,2% до 1,689 млрд евро (1,71 млрд евро), говорится в представленном в понедельник в Реестровый центр отчете компании.

На минувшей неделе Maxima LT сообщила, что на результаты компании в 2020 году наибольшее влияние оказало изменение привычек покупателей за пандемию и структурные изменения в управлении.

Оборот розничной торговли Maxima LT в прошлом году вырос на 3,8% до 1,65 млрд евро (1,59 млрд евро), а только магазинов, действовавших в течение всего 2019 и 2020 годов) – на 0,1%. Основная часть роста была связана с электронной торговлей и открытием новых магазинов.

В конце 2020 года компания владела сетью из 252 магазинов в Литве.

Maxima принадлежит группе Maxima grupe, которая владеет торговыми сетями Stokrotka (в Польше), T-Market (в Болгарии) и магазином электронной торговли Barbora, действующим в Балтийских странах.