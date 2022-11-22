Первая сенсация чемпионата мира. Сборная Саудовской Аравии победила аргентинцев

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Молина, Кристиан Ромеро (59, Лисандро Мартинес), Николас Отаменди, Тальяфико (71, Акунья), Де Пауль, Леандро Паредес (59, Фернандес), Папу Гомес (59, Альварес), Месси, Ди Мария, Лаутаро Мартинес.

Саудовская Аравия: Аль-Оваи, Абдул Хамид, Аль-Тамбакти, Аль-Булайхи, Аль-Шахрани (90+9, Аль Бурайк), Аль-Фарадж (45+3, Аль-Абид), Канно, Аль-Мальки, Аль-Брикан (89, Асири), Аль-Давсари, Аль-Шехри (76, Султан Аль-Ганнам, 88, Аль-Амри).

На второй минуте Месси метров с 15 пробил в нижний угол. Вратарь мяч парировал.

Аргентинцы сразу же пошли в атаку. Саудовцы пытались навязать фавориту жесткую борьбу и часто ловили форвардов в оффсайдную ловушку. У аргентинце шесть «вне игры» в первые полчаса, в том числе два отмененных гола.

На 9-й минуте судья назначил пенальти (минуты через 3 после нарушения при подаче углового). Лионель Месси реализовал 11-метровый 1:0.

Забив, аргентинцы проявили прагматизм и не ринулись добивать аутсайдера. Саудовцы неплохо атаковали, но им не хватало классного форварда, который бы умело завершал атаки. Как сказал комментатор, «саудовцам не хватает конкретики при завершении атак».

На 22-й минуте Месси вышел один на один и забил. Гол не засчитан — офсайд. На 27-й минуте Лаутаро Мартинес вышел один на один и забил. Гол отменен — вне игры. На 35-й минуте по этой же причине был отменен гол Лаутаро Мартинеса.

В конце первого тайма травму получил капитан сборной Саудовской Аравии Сальман Аль-Фарадж.

Начало второго тайма стало шоком. В первом тайме саудовцы атаковали, но опасных ударов не было. А после перерыва они показали завидную точность. Две опасные атаки, два гола.

На 48-й минуте Салех аль-Шехри (Аль-Хиляль) ворвался в штрафную и пробил из-под защитника в дальний нижний угол 1:1. На 53-й минуте Салем аль-Давсари (Аль-Хиляль) выиграл подбор в чужой штрафной и нанес великолепный удар 1:2.

Центральные защитники сборной Аргентины слишком расслабились.

На 64-й минуте вратарь аравийцев продемонстрировал чудо, отразив мяч после удара Тальяфико с близкого расстояния.

Пропустив два мяча, аргентинцы устроили штурм. Голкипер сборной Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Оваи несколько раз парировал мяч, на 74-й минуте он вышел далеко за пределы штрафной и выбил мяч в подкате.

На 90-й минуте аль-Амри вынес мяч с линии ворот.

На четвертой минуте компенсированного времени вратарь сборной Саудовской Аравии нокаутировал собственного защитника, прерывая передачу. Аль-Шахрани унесли с поля.

Лионель Месси догнал Пеле и Криштиану Роналду

Счет в игре открыл Лионель Месси, став пятым футболистом, забивавшем на четырех разных чемпионатах мира, сообщает статистический сервис Opta.

Ранее это удавалось Пеле, Уве Зеелеру, Мирославу Клозе и Криштиану Роналду.