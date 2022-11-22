Ландсбергис: я на той стороне, «которая хочет меньше России в Литве»

Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

«В моем личном понимании любой транзит российских товаров, санкционных товаров, несанкционированных товаров, проходящих через Литву, нарушает интересы национальной безопасности Литвы. Теперь, читая ваши вопросы, у меня возникает вопрос, видите ли вы это также. И тогда я хочу задать вопрос, вы хотите больше транзита, или вы хотите, чтобы сюда больше ездили?», — в ответ обратился к оппозиции Ландсбергис.

Министр иностранных дел заявил, что всегда будет на той стороне, «которая хочет меньше России в Литве».

«Я понимаю, что вы (оппозиция) выбираете другую сторону», — сказал Ландсбергис.

Выступая от имени инициаторов интепелляции, лидер Демократического союза «Во имя Литвы» Саулюс Сквернялис заявил, что внешняя политика при нынешнем правительстве стала непредсказуемой и определяется односторонними решениями министра иностранных дел или должностных лиц министерства.

Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

«Внешняя политика еще никогда не казалась такой непредсказуемой или зависимой от личных или односторонних решений министра иностранных дел или должностных лиц МИД», — сказал Сквернялис.

Он также поднял вопрос о том, что означает ценностная политика, заявив, что неясно, каково содержание этих понятий, и что внешняя политика страны должна в первую очередь руководствоваться ее национальными интересами.

Во вторник Сейм приступил к рассмотрению интерпелляции Ландсбергису. После заслушивания ответов министра будет сформирована специальная комиссия, которая предлагает одобрить или не одобрить ответы.

Интерпелляция министру была инициирована Демократическим союзом «Во имя Литвы» совместно с другими оппозиционными фракциями с просьбой разъяснить перипетии транзита подсанкционных российских товаров в Калининград, обстоятельства открытия тайваньского представительства в Вильнюсе и ответить на вопросы о дипломатическом корпусе.

Оппозиция инициировала несколько обращений к членам этого кабинета министров, но все они провалились. Процедура интерпелляции Ландсбергису стала четвертой.

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