Ландсбергис выдержал интерпелляцию в Сейме

Поскольку парламент одобрил ответы министра, процедура интерпелляции завершилась.

Отвечая на вопросы депутатов глава МИД акцентировал, что любой транзит российских товаров через Литву нарушает интересы национальной безопасности страны, а геополитическая ориентация страны должны быть направлена с севера на юг.

Выступая от имени инициаторов интерпелляции, лидер Демократического союза «Во имя Литвы» Саулюс Сквернялис заявил, что внешняя политика при нынешнем правительстве стала непредсказуемой и определяется односторонними решениями министра иностранных дел или должностных лиц министерства.

Он также поднял вопрос о том, что означает ценностная политика, заявив, что неясно, каково содержание этих понятий, и что внешняя политика страны должна в первую очередь руководствоваться ее национальными интересами.

Интерпелляция министру была инициирована Демократическим союзом «Во имя Литвы» совместно с другими оппозиционными фракциями с просьбой разъяснить перипетии транзита подсанкционных российских товаров в Калининград, обстоятельства открытия тайваньского представительства в Вильнюсе и ответить на вопросы о дипломатическом корпусе.

Оппозиция инициировала несколько интерпелляций членам этого кабинета министров, процедура в отношении Ландсбергиса стала четвертой, но все они провалились.

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