Польша и Финляндия хотят конфискации российских активов для восстановления Украины

Польша и Финляндия выступают за решительные действия Европейского союза в отношении России. Одним из решений, поддерживаемых Варшавой и Хельсинки, является конфискация российских активов для восстановления Украины. Такой постулат озвучили вчера после переговоров в финской столице премьер-министры Матеуш Моравецкий и Санна Марин.
Польшу и Финляндию объединяет также вопрос укрепления и расширения НАТО.
Глава польского правительства после воскресного визита в Хельсинки, где он встретился со свой визави, опубликовал в СМИ запись с совместным заявлением, адресованным воюющим украинцам.
«Мы полностью поддерживаем Украину в ее борьбе против России. Мы поддерживаем и вместе с вами, когда вы защищаете свою страну и европейские ценности», — заявила Санна Марин.
В свою очередь, Матеуш Моравецкий подчеркнул: «Вы боретесь за свою свободу и свой суверенитет, но мы также твердо убеждены, что вы также боретесь за европейские ценности, европейскую безопасность и европейское будущее, поэтому вы всегда будете иметь нашу поддержку. Это будут не просто слова, это будут дела и факты».
Ранее, после встречи премьер-министров в воскресенье, глава правительства Финляндии сообщила, что ее страна приняла решение предоставить Украине еще один пакет военной помощи на сумму более 55 млн евро.polskieradio.pl