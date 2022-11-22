Польша и Финляндия хотят конфискации российских активов для восстановления Украины

Глава польского правительства после воскресного визита в Хельсинки, где он встретился со свой визави, опубликовал в СМИ запись с совместным заявлением, адресованным воюющим украинцам.

«Мы полностью поддерживаем Украину в ее борьбе против России. Мы поддерживаем и вместе с вами, когда вы защищаете свою страну и европейские ценности», — заявила Санна Марин.

В свою очередь, Матеуш Моравецкий подчеркнул: «Вы боретесь за свою свободу и свой суверенитет, но мы также твердо убеждены, что вы также боретесь за европейские ценности, европейскую безопасность и европейское будущее, поэтому вы всегда будете иметь нашу поддержку. Это будут не просто слова, это будут дела и факты».

Ранее, после встречи премьер-министров в воскресенье, глава правительства Финляндии сообщила, что ее страна приняла решение предоставить Украине еще один пакет военной помощи на сумму более 55 млн евро.