Мэрия Вильнюса на следующей неделе планирует снести скульптуры на воинском кладбище — Шимашюс

Grinda уточнила, что нанятый поставщик может начать работу со следующей среды. В начале будут подготовительные работы, сами памятники должны быть сняты к середине декабря», — сказал BNS Шимашюс.

Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

Во вторник Министерство юстиции сообщило, что Комитет ООН по правам человека оставил в силе временную охрану скульптур советских солдат, находящихся на Антакальнисском кладбище в столице, тем самым формально препятствуя пока столичным властям их демонтировать.

О временных мерах просили комитет заявители, представившиеся «этническими русскими», в том числе Казимерас Юрайтис, фигурирующий в деле «Международного форума добрососедства», учрежденного Альгирдом Палецкисом, а также Дмитрий Глазков, Татьяна Брандт и Анастасия Брандт.

Министр юстиции Эвелина Добровольская, а также руководство столичного муниципалитета подчеркивают, что комитет введен в заблуждение, поскольку столичные власти не намерены «осквернять могилы военнослужащих Второй мировой войны», не намерены перезахоранивать останки или снимать надгробные памятники, а хотят убрать только милитаристские скульптуры, олицетворяющие советскую идеологию.

Шимашюс сообщил BNS, что во вторник самоуправление проинформирует правительство о своих планах и ожидает одобрения. Муниципалитет также обещает при необходимости задействовать сотрудников органов охраны общественного порядка, чтобы избежать возможных провокаций во время демонтажа скульптур.

Мы понимаем, что у некоторых провокаторов может возникнуть соблазн привлечь внимание общественности к Антакальнисскому кладбищу, но сотрудники органов охраны общественного порядка позаботятся о том, чтобы такие соблазны оставались лишь мечтами пророссийских деятелей в течение всего процесса демонтажа», — сказал мэр.

Политики столичного самоуправления решили демонтировать шесть фигурных стел из серого гранита, изображающих советских солдат Второй мировой войны, и позже намерены передать их Литовскому национальному музею.

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