Петергоф -лучший туробъект в мире по соотношению цена-качество

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Французский туристический оператор Club Med представил рейтинг туробъектов мира, которые, по мнению туристов, предлагают лучшее соотношение цены билета и того, что за эти деньги предлагается посмотреть.

Эксперты составляли рейтинга на основе оценки стоимости входных билетов и количество положительных и негативных отзывов об объекте в Instagram.

Лидером этого списка стал музей-заповедник Петергоф в пригороде Санкт-Петербурга. Входной билет в этот комплекс стоит меньше десяти долларов (600 рублей), но за эти деньги туристы могут посмотреть большой красивый парк с дворцами и фонтанами.

Кроме того, в числе лучших мест также оказались Большое Соленое озеро в штате Юта в США (вход — три доллара), египетские пирамиды (10 долларов), Колизей в Риме (12 евро) и индийский мавзолей Тадж-Махал (16 долларов).