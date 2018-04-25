Петергоф -лучший туробъект в мире по соотношению цена-качество

Французский туристический оператор Club Med представил рейтинг туробъектов мира, которые, по мнению туристов, предлагают лучшее соотношение цены билета и того, что за эти деньги предлагается посмотреть.
Эксперты составляли рейтинга на основе оценки стоимости входных билетов и количество положительных и негативных отзывов об объекте в Instagram.
Лидером этого списка стал музей-заповедник Петергоф в пригороде Санкт-Петербурга. Входной билет в этот комплекс стоит меньше десяти долларов (600 рублей), но за эти деньги туристы могут посмотреть большой красивый парк с дворцами и фонтанами.
Кроме того, в числе лучших мест также оказались Большое Соленое озеро в штате Юта в США (вход — три доллара), египетские пирамиды (10 долларов), Колизей в Риме (12 евро) и индийский мавзолей Тадж-Махал (16 долларов).
Среди мировых достопримечательностей, которые чаще всего разочаровывают туристов по соотношению цена/качество, на первом месте — два Диснейленда, во Флориде (США) и в Париже. Входные билеты в парки стоят 110–140 долларов. Далее в антирейтинге присутствуют башня Бурдж-Халифа в Дубае (107 долларов), парк PortAventura в Испании (57 евро), Legoland в Виндзоре (47 фунтов), Ниагарский водопад в Канаде (46 долларов) и небоскрёб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке (44 доллара).tourister.ru
Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę