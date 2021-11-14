Пили и умирали

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Судмедэксперты установили, что минувшим летом в Каунасе от отравления суррогатами алкоголя скончались 19 человек, сообщает BNS. Жизнь одного человека врачам удалось спасти, но он все еще находится в больнице. Врачи говорят, что это, наверное, был самый ядовитый суррогат. «В Каунасе с 25 июля по 19 августа скончались 19 человек, причина смерти – отравление метиловым спиртом. Здоровью одного человека нанесен большой ущерб. Все расследования объединены в одно. Основанием для этого послужил тот факт, что все эти люди скончались от отравления суррогатным алкоголем», – сказала прокурор Каунасской окружной прокуратуры Ауксе Липкявичене.

В деле есть трое подозреваемых. Были получены данные о том, что они торгуют какими-то суррогатами алкоголя. «Расследование продолжается, может, удастся выявить источник, откуда поступали суррогаты», – сказала А.Липкявичене. В самом начале расследования была задержана 63-летняя Виолета Д. Она до сих пор фигурирует в деле как подозреваемая. Позже появились и другие подозреваемые. «Мы не можем конкретно сказать, где скончавшиеся покупали суррогаты, но все нити ведут к подозреваемым», – сказала прокурор. С Виолеты Д. взята подписка о невыезде, у нее изъяли документы. Женщину подозревают в убийстве по неосторожности.

Расследования были начаты минувшим летом, когда поступила информация из больниц о том, что в Алексотасе (Каунас) находят скончавшихся или в больницах умирают люди, употреблявшие крепкие алкогольные напитки домашнего изготовления. Издание Lietuvos rytas сообщало, что Виолета Д. нелегально торговала алкоголем более 10 лет, она дважды была судима за продажу «разливухи», однако полиции не удалось уничтожить эту «точку».

Кстати, к смерти может привести и чрезмерное употребление алкоголя. Так, по данным экспертов, смертельная доза алкоголя составляет 300 мл 96% спирта для не злоупотребляющего алкоголем мужчины. То есть достаточно выпить полторы бутылки на протяжении пяти часов, чтобы оказаться на пороге смерти. У человека, регулярно употребляющего водку, самогон, другое крепкое спиртное, смертельная доза чистого алкоголя — 600 мл. Это три бутылки сорокоградусной водки, выпитой за пять часов или за менее продолжительный период.

В результате передозировки наступает опасное для жизни отравление. На основе интоксикации развивается недостаточность сердечно-сосудистой системы, чреватая остановкой сердца, спазмом дыхательных органов. Смерть наступает в состоянии коллапса, человек теряет сознание на несколько часов. Если не оказать ему немедленную помощь, то летальный исход неизбежен.

Информация «ЛК», BNS