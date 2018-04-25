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Площадь Лукишкес в Вильнюсе –только для памяти о борцах за свободу

Nuotrauka BFL/ PIrmantas Gelūnas

Литовские правящие зарегистрировали проект по столичной площади Лукишкес, согласно которому «следует помнить о и погибших борцах, мемориальных акцентах борьбы за независимость Литвы и отражать их». 

В проекте говорится, что «нынешнее состояние площади и способ управления ею не соответствуют историческому и урбанистического значению, а также создает угрозу принизить историческую память народа». 

Правящие зарегистрировали проект в качестве реакции на решение вильнюсских властей оборудовать на площади Лукишкес временный пляж. 

Проект зарегистрировали лидер правящих «аграриев» Рамунас Карбаускис и другие представители фракции, лидер социал-трудовиков Гедиминас Киркилас с коллегами. 

В проекте говорится, что использование площади Лукишкес «должно отвечать ее мемориальному статусу, обеспечивать серьезность и должное уважение к памяти борцов за независимость Литвы и казненных в 1863–1864 годах».

Также предлагается закрепить, что использование площади в рекреационных целях «не может затмевать ее мемориальной функции» 

Решением столичных властей на этой центральной площади города был оборудован временный пляж, что вызывало противоречивые оценки не только правящих, но и оппозиции. 

Р. Карбаускис назвал оборудование пляжа на этой неделе  осквернением площади. 

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Мэр Вильнюса пояснял, что площадь у центрального проспекта Гедиминаса оборудована для того, чтобы можно было радоваться завоеванной свободе. 

Госкомиссии по культурному наследию на этой неделе также заявила, что пляж, оборудованный на площади, не согласуется с ее историческим и мемориальным значением. 

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