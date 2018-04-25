По годовому росту зарплат Литва опередила Латвию и Эстонию

Фото из открытых источников

🔊 Воспроизвести

Средняя начисленная (брутто) заработная плата в Литве, за вычетом индексации трудовых доходов по причине влияния смены налогов с 2019 года, поднялась несколько больше, чем в Латвии или в Эстонии.

По данным национальных статистических служб, среднемесячная зарплата до уплаты налогов в Литве во втором квартале этого года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, выросла на 7,9%, в Латвии – на 7,8%, в Эстонии – на 7,4%.

Размер средней начисленной заработной платы в Литве нельзя сопоставить с показателями двух других Балтийских государств, поскольку в Литве с начала этого года заработная плата была индексирована по причине налоговых изменений, которые консолидировали на стороне работника налоги, связанные с доходами.

В апреле-июне средняя начисленная месячная заработная плата в Литве составила 1289 евро, в Латвии – 1083 евро, в Эстонии – 1419 евро.

Средняя выплаченная (нетто) месячная зарплата в Литве за сопоставимый период выросла на 13,3% до 817,8 евро, в Латвии – на 7,5% до 799 евро. Департамент статистики Эстонии не предоставляет данные зарплаты нетто.

Последние новости