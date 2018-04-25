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TOP,Новости,Общество

По гуманитарным причинам в Литву разрешено прибыть 377 белорусам, прибыли– 84

Nuotrauka vrm.lrv.lt

По гуманитарным причинам в Литву разрешено приехать 377 белорусам, однако пока такой возможностью воспользовались 84, человека, еще 32 человека попросили убежища. 

Эту информацию в четверг предоставило BNS Министерство внутренних дел.

«Вчера поздно вечером я подписала еще один указ, так что в данный момент предоставлены 377 разрешений на прибытие в Литву по особым гуманитарным целям (…), люди получили разрешения, но пока не решаются уехать из страны», – сказала в четверг в интервью радиостанции LRT министр внутренних дел Рита Тамашунене. 

По ее словам, пока Литве не приходится слишком заботиться о размещении и питании прибывающих белорусов, этим занимаются и действующие в Литве и в Беларуси неправительственные организации.

«Если ситуация такова, что негде остановиться, тогда Служба охраны государственной границы заботиться о заселении человека» – сказала глава МВД. 

Министр также отметила, в Литве в целом более 20 тыс. белорусов с рабочими или Шенгенскими визами, их количество также растет, поскольку больше, чем обычно остается в нашей стране граждан Беларуси, прибывших с целями учебы или работы. 

Кабмин Литвы принял исключения для порядка прибытия в страну граждан Беларуси по особым гуманитарным причинам в середине августа, когда белорусский режим начал жестоко подавлять мирные акции протеста. 

Сразу же после президентских выборов в Беларуси в Литву прибыла и бывший кандидат оппозиции Светлана Тихановская. 

Белорусы, стремящиеся прибыть в Литву по гуманитарным причинам должны обращаться в посольство Литвы в Беларуси по вопросу выдачи шенгенских виз и предоставить информацию, подтверждающую гуманитарные причины. 

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