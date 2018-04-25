ВОЗ фиксирует снижение смертности из-за коронавируса в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) фиксирует снижение числа смертей, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

«Количество случаев растет, но смертность снизилась, меньше людей госпитализируют и меньше пациентов находятся в реанимации», — сказал он.

По словам Клюге, связывать это с мутацией вируса преждевременно, так как нет достаточных данных об этом. «Одна из причин снижения смертности, может быть, заключается в том, что пожилые люди сейчас лучше знают, как защититься. Во многих странах ЕС была катастрофа с гибелью пожилых людей. Но сейчас государства и сами люди знают, что делать», — указал Клюге. Однако зимой ситуация может измениться, считает представитель ВОЗ.

По данным портала Worldometers, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 33,3 млн, с момента вспышки скончались более 1 млн человек. Больше всего инфицированных в США (7,3 млн), Индии (6 млн), Бразилии (4,7 млн). Наибольшее количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 зафиксировано в США (209 тыс.), Бразилии (141 тыс.) и Индии (95 тыс.).