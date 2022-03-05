По оценкам ООН, число беженцев в Украине может превысить 10 миллионов человек

Nuotrauka BNS/ Gabrielė Navickaitė

По оценкам ООН, более 10 миллионов украинцев могут покинуть свои дома в случае продолжения боевых действий, около 4 миллионов будут искать убежища в соседних странах. Об этом сообщает сайт CNN.

Стефан Дюжаррик де ла Ривьер пресс-секретарь генсекретаря ООН, сообщил, что часть сотрудников ООН были переведены за пределы Киева, чтобы они могли обеспечить доставку гуманитарной помощи в Украину с «минимальными перерывами». Вместе с тем Дюжаррик отметил, что часть сотрудников ООН остаются в столице Украины.

«Сотрудники гуманитарных миссий подчеркивают, что для продолжения работы нам нужен безопасный и беспрепятственный доступ к пострадавшим во всех районах конфликта», — сказал представитель генсекретаря.