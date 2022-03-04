Помогите животным

Фото из открытых интернет-источников

В связи с событиями в Украине в помощи нуждаются и животные. Они, как и люди, страдают – хозяева вынуждены уезжать, многие берут питомцев с собой. Есть и такие, кто просит приюты позаботиться о питомце, пока хозяева не найдут способ его взять обратно. Всем беднягам сегодня нужна наша помощь.

Может, у вас дома найдется местечко для передержки «беженца», а может, вы смогли бы поддержать финансово тех волонтеров, которые сейчас организуют помощь для животных в Украине?

Вся информация на сайте https://bit.ly/UkrainosGyvūnai или у GGI – Gyvūnų gerovės iniciatyvos.

Команда «Лесе».