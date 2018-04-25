По предварительным данным, в Немане нет загрязнений

По предварительным данным проб воды из Немана, взятых в Литве, загрязнений не зафиксировано.

«Первичные результаты не показали повышенного загрязнения, но подождем полных результатов на следующей неделе. В субботу и в понедельник возьмут дополнительные пробы у Друскининкай и Алитуса», – сообщил BNS в присланном комментарии министр окружающей среды Кестутис Мажейка.

«Я призываю людей информировать о замеченных умерших рыбах у Немана», – сказал он.

Концентрации веществ в пробах воды близки к тем, которые были выявлены первого июня, при мониторинге воды в Немане.

После получения информации о том, что в реке Неман, у Гродненской области Беларуси, обнаружен массовый падёж рыб, в понедельник эксперты литовского Агентства охраны окружающей среды взяли пробы воды у Алитуса и Друскининкай.

Первые результаты проб показали несколько сниженный, но не критический уровень кислорода, также была выявлена температура воды в 20-21 градус, поэтому, по данным агентства, такая высокая температура могла вызвать сокращение кислорода.

Результаты прочих анализов планируется получить в начале следующей недели.