Po Vilnių keliauja Šv. Kristoforas

Nuotrauka vilnius.lt

Po įspūdingosios Vilniaus Kalėdų eglės įžiebimo miesto širdyje, šventė nuvilnijo ir pasiekė atokiausius miesto rajonus – čia vyksta visa virtinė koncertų, mugių, vakaronių bendruomenėse ir mažesnių eglių įžiebimai, kurie tęsis visą gruodžio mėnesį.

Naujovė šiemet – ypatingas svečias Šv. Kristoforas, kuris šventiniu laikotarpiu aplankys bendruomenes. Tai 4 m aukščio keliaujanti meninė instaliacija – šviečianti miesto globėjo šventojo Kristoforo skulptūra. Savo kelionę Kristoforas pradeda nuo Pilaitės.

„Per pastaruosius penkerius metus pavyko išplėsti „Kalėdų sostinėje“ festivalio lokaciją iki pat miesto pakraščių. Labai norėjosi, kad džiugus ir šviesus kalėdinis šurmulys iš miesto centrinės aikštės pasiektų kiekvieną kiemą, bendruomenę, gyvenamuosius rajonus. Šv. Kristoforo kelionė per Vilnių labai simboliška, skulptūros kelionė simbolizuoja globą ir apsaugą, įprasmina bendruomenių atvirumą. Linkiu, kad su kartu su Šv. Kristoforo skulptūra į kiekvieno namus atkeliautų šviesa ir džiaugsmas“, – linkėjo miesto meras Remigijus Šimašius.

Pasak meninės instaliacijos kūrėjo Dominyko Koncevičiaus, šaltuoju sezonu, kuomet mums visiems taip trūksta saulės ir šilumos, šventinės šviesos ir Kalėdų šiluma mus suartina: „Tamsoje šviečiantis Šv. Kristoforas skleis jaukią šviesą ir įkvėps su jauduliu ir šiluma širdyje laukti Šv. Kalėdų“, – įsitikinęs D. Koncevičius.

Šv. Kristoforas – Vilniaus miesto globėjas, pavaizduotas miesto herbe. Manoma, kad Kristoforas gyveno III a. Kristoforas panoręs tarnauti viešpačiui ir visur jo ieškojęs. Galiausiai šventasis atsiskyrėlis jam pasakęs, kad Kristoforas galįs tarnauti Kristui nešiodamas keleivius per sraunią patvinusią upę, ir tada galbūt Kristus jam pasirodys. Kristoforas taip ir padaręs. Vieną naktį jį pažadino mažas berniukas, prašydamas pernešti per upę. Kristoforas pasisodino berniuką ant pečių ir pradėjo bristi. Kilo audra, vaikas darėsi vis sunkesnis ir sunkesnis, ir jie vos nenuskendo. Laimingai pernešęs vaiką ir pastatęs jį ant žemės, Kristoforas paklausė, kas jis per vienas. Berniukas pasisakė esąs Kristus, nešąs savo rankose viso pasaulio sunkumus.

