По всей Италии ввели «суперпропуска» для входа в рестораны и театры

ТАСС сообщает, что на территории всей Италии для граждан с сегодняшнего дня, 6 декабря, вводится так называемый супер-ковид-сертификат.
По информации Corriere della Sera, такой «суперпропуск», подтверждающий факт вакцинации или выздоровлении от коронавируса, потребуется при входе в рестораны, кинозалы, театры, ночные клубы, а также при проезде в любом общественном транспорте.
Для того, чтобы совершить поездку в поезде или самолёте, достаточно базового сертификата, который выдают на основании ПЦР-теста. Такой же документ по-прежнему требуется для входа в спортзалы, офисы, музеи. Решение о входе в музеи по обычным ковид-пропускам было принято в последний момент — речь идёт также об архивах и библиотеках.
«Суперпропуск» будет действовать как минимум до 15 января, вне зависимости от уровня заболеваемости в том или ином регионе Италии. Первоначально он был введён в регионах «жёлтой» зоны, в которой находятся провинция Больцано (в ней один из самых низких уровней вакцинации в стране) и северо-восточная область Фриули — Венеция-Джулия.
Срок действия сертификатов о вакцинации сокращается с года до девяти месяцев. Продлить его граждане смогут, получив третью дозу вакцины.
Новые меры позволят сохранить работу всех общественных заведений, а также полную заполняемость залов театров и кино.