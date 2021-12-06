По всей Италии ввели «суперпропуска» для входа в рестораны и театры

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ТАСС сообщает, что на территории всей Италии для граждан с сегодняшнего дня, 6 декабря, вводится так называемый супер-ковид-сертификат.

По информации Corriere della Sera, такой «суперпропуск», подтверждающий факт вакцинации или выздоровлении от коронавируса, потребуется при входе в рестораны, кинозалы, театры, ночные клубы, а также при проезде в любом общественном транспорте.

Для того, чтобы совершить поездку в поезде или самолёте, достаточно базового сертификата, который выдают на основании ПЦР-теста. Такой же документ по-прежнему требуется для входа в спортзалы, офисы, музеи. Решение о входе в музеи по обычным ковид-пропускам было принято в последний момент — речь идёт также об архивах и библиотеках.