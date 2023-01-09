Почему появляются сбои в поставках лекарств?

Обращаем ваше внимание на то, что проблемы с лекарственным обеспечением актуальны не только для Литвы: с ними сталкиваются и другие европейские страны, а также Соединенные Штаты Америки.

Закон о фармацевтике обязывает регистранта лекарственного средства уведомлять VVKT о временном или постоянном прекращении поставок лекарственного средства. Во исполнение этой обязанности в 2019 году регистраторы ЛС представили в VVKT 814 актов о временных и 104 акта о постоянных перебоях с поставками ЛП; В 2020 году зафиксировано 613 временных и 97 постоянных перебоев с поставками; В 2021 году 813 временных и 121 постоянный перебой в подаче электроэнергии. При этом в 2022 году было получено 1003 сообщения о временных и 84 сообщения о постоянных перебоях с поставками.

Перебои с поставками лекарств часто решаются быстро. Например, если перебои в поставках лекарств вызваны логистическими проблемами, население может даже не заметить этого дефицита, поскольку имеющихся остатков лекарств достаточно.

Также меньше проблем, если на рынке достаточно других препаратов того же действующего вещества – в этом случае препарат легко заменяется другим. Сложнее обстоят дела с теми случаями, когда нарушается выработка определенного действующего вещества. В таких случаях препарат дефицитен на рынке более чем одной страны.

Для управления информацией о возможных перебоях с поставками лекарств VVKT использует систему мониторинга наличия лекарств на литовском рынке. VVKT собирает информацию об остатках ЛС на складах оптовых ЛС за прошедшую неделю, а также о продажах ЛС во все аптеки и во все ЛПУ. Вся эта информация детально анализируется, она также публикуется на сайте службы.

При обнаружении возможных перебоев в поставках того или иного препарата связываются с регистрантами и выясняют ситуацию в каждом конкретном случае. Каждый раз о проблемах с лекарственным обеспечением информируется Государственная больничная касса, которая принимает решения о возмещении стоимости лекарств. Чтобы пациенты не чувствовали последствий перебоев с поставками лекарств или эти последствия были меньше, лекарства, которые не зарегистрированы в Литве, так называемые фирменные лекарства (если они зарегистрированы хотя бы в одной другой стране ЕЭЗ или стране производителя) и могут поставляться зарегистрированные препараты в иностранной упаковке. Эти меры помогают решить проблемы снабжения. Также следует отметить, что если желаемого лекарства нет в наличии в аптеке, но оно есть хотя бы у одной оптовой дистрибьюторской компании, лекарство необходимо заказать по желанию резидента.

Вся информация о перебоях с поставками лекарств, имеющихся остатках на складах является общедоступной – она публикуется на сайте VVKT, дополнительно в разделе новостей. Каждый пользователь имеет возможность подписаться на эту новость и автоматически получать ее в виде информационного бюллетеня на указанный им адрес электронной почты.

Обратите внимание, сам факт публикации информации о возможном перебое с поставками препарата на сайте VVKT не означает, что будет реальный дефицит препарата, часто жители этого дефицита даже не замечают, т.к. остатков лекарств достаточно.