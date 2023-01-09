Украина ввела санкции против 119 российских деятелей культуры и спорта

Ограничения коснулись и некоторых телеведущих, например — Маргариты Симоньян, Дмитрия Киселёв, и Леонида Якубовича.

В список также включили троих человек, у которых есть украинское гражданство — телеведущую Первого канала Жанну Бадоеву, певицу Лолиту Милявскую и футбольного тренера Анатолия Тимощука.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов, лишение государственных наград и другие ограничения.