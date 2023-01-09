Украина ввела санкции против 119 российских деятелей культуры и спорта

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит санкции против 119 российских деятелей культуры и спорта. Документ был опубликован на сайте главы государства.
В санкционный список попали в том числе Максим Аверин, Ирина Аллегрова, Баста, Дима Билан, Владимир Винокур, Михаил Галустян, Лариса Долина, Дмитрий Дюжев, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Никита Михалков, Евгений Петросян, Валерия и её муж Иосиф Пригожин, Михаил Шуфутинский, Стас Пьеха, Артемий Лебедев.
Ограничения коснулись и некоторых телеведущих, например — Маргариты Симоньян, Дмитрия Киселёв, и Леонида Якубовича.
В список также включили троих человек, у которых есть украинское гражданство — телеведущую Первого канала Жанну Бадоеву, певицу Лолиту Милявскую и футбольного тренера Анатолия Тимощука.
Попадание в санкционный список означает заморозку активов, лишение государственных наград и другие ограничения.freecity.lv